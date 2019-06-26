أمريكا: ملتزمون بالحفاظ على القدرات العسكرية للهند

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التزام بلاده بالحفاظ على القدرات العسكرية للهند، من أجل وحدة أراضيها ومواجهة تحديات القرن الحالي، موضحًّا أن الشراكة بين الدولتين وصلت إلى مستويات كبيرة للغاية.
وقال بومبيو - في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشئون الخارجية الهندي إس. جايشنكر ـ إنه بحث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ومودي الفرص الاستراتيجية الكبيرة لتحقيق مزيد من التعاون بين الولايات المتحدة والهند، مضيفا أن واشنطن ونيودلهي تربطهما علاقتهما مبنية على أسس قوية، وهناك فرص ضخمة لتعزيز الروابط بين البلدين.
وبشأن الإرهاب، قال بومبيو إن الهند عاشت تجربة
ومن جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية الهندي إن الهند والولايات المتحدة الأمريكية لديهما شراكة استراتيجية تستند على تلاقي الأراء عبر السنين، مشيرا إلى أنه مازال هناك اختلافات
وأكد جايشنكر أن الحكومة الهندية ملتزمة بتسهيل الاستثمارات، معربا عن تقديره للدعم القوي الذي تتلقاه الهند من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. مشيرا إلى أهمية الاستقرار والقدرة على التنبؤ فيما يتعلق بصادرات وواردات الهند من الطاقة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري للهند وأكبر مصدر للاستثمار له.
وحول ما يتعلق بالقضايا الدولية، قال جايشنكر: "إننا ناقشنا الملف الأفغاني، وتحدثنا عن هواجسنا من الوضع هناك، وأيضا بحثنا تطورات الأوضاع في منطقة الخليج فضلا عن القضايا المشتركة".
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