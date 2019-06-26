أسماء الأسد تستقبل مجموعة من المتبرعين لذوي ضحايا هجوم السويداء

استقبلت أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري، مجموعة من أبناء محافظة السويداء الذين سددوا القروض المستحقة عن ذوي عدد ممن لقوا مصرعهم في الهجوم الإرهابي الذي استهدف المحافظة العام الماضي.

وعلى صدد الصفحة الرسمية للرئاسة السورية على "فيسبوك"، "فإن مبادرة تسديد مستحقات القروض الصغيرة للشهداء،

قام بها فريق من المشرفين على صناديق برنامج "مشروعي" في السويداء، وهم جميعا من أصحاب المشاريع الناجحة الذين استفادوا من البرنامج، واستطاعوا من خلاله تأمين مورد دخل لهم، وتطوير عملهم أيضا ليساندوا أخوةلهم، عندما وقفت الظروف في وجههم"

يذكر أنه قد استفاد من البرنامج حتى الآن أكثر من 76 ألف شخص في المحافظات السورية بتمويل مئات المشاريع التجارية والخدمية والزراعية والتعليمية ومشاريع الثروة الحيوانية.

وقام تنظيم "داعش" الإرهابي بسلسلة من الهجمات على مدينة السويداء وبعض قرى المحافظة في 25 يوليو 2018، تركت أكثر من 200 قتيل، ومثلهم من الجرحى والمصابين.