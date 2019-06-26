ولي العهد يصل إلى كوريا الجنوبية

وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى سول في زيارة لجمهورية كوريا، وكان في استقبال ولي العهد بمطار القاعدة الجوية، دولة رئيس وزراء كوريا لي ناكيون.

كما كان في استقباله، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا الجنوبية، رياض المباركي، والملحق العسكري السعودي، العميد خالد الطخيس، وأعضاء السفارة، عقب ذلك توجه ولي العهد، في موكب رسمي إلى القصر الأزرق الرئاسي في سول.

ويضم الوفد الرسمي لولي العهد في الزيارة، كلا من، وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الخارجية، الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، الأستاذ عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ محمد التويجري، ووزير الإعلام، الأستاذ تركي الشبانة.