مقتل 26 من أفراد الأمن في سلسلة هجمات بأفغانستان

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 26 من أفراد القوات الأمنية الأفغانية قتلوا وأصيب تسعة آخرون في سلسلة من الهجمات والانفجارات، التي نفذتها حركة طالبان في أربعة أقاليم بالبلاد.

وقال توريالاي طهري، العضو بمجلس إقليم هيرات، إن مسلحي حركة طالبان هاجموا نقطتي تفتيش في منطقة جولران بالإقليم صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل 15 من أفراد قوات الأمن وإصابة ما لا يقل عن ثمانية آخرين.

وقال شاه محمود نعيمي، العضو بمجلس إقليم فراه، إن مسلحي طالبان استهدفوا نقطة تفتيش في ضواحي عاصمة الإقليم، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة شخص واحد مساء أمس الثلاثاء.

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وفي واقعة أخرى، اصطدمت مركبة شرطية بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في منطقة نهر-أي ساراج بإقليم هلمند، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، وذلك وفقاً لما أكده العضو بمجلس الإقليم عطاء الله أفغان.

كما لقي رئيس شرطة منطقة خوجياني بإقليم غازني حتفه، بالإضافة إلى اثنين من حراسه الشخصيين، وذلك لدى انفجار لغم صباح اليوم، وفقاً لما قاله رئيس مجلس الإقليم ناصر أحمد فاقيري.

يشار إلى أنه على الرغم من المباحثات المستمرة بين حركة طالبان وأميركا، إلّا أن المسلحين عادة ما يشنون هجمات تستهدف القوات الأفغانية والدولية في أنحاء البلاد.

ومن ناحية أخرى، قال دين محمد سيف العضو بمجلس إقليم كونار إن ثلاثة مسلحين على الأقل قتلوا وأصيب ستة آخرون في اشتباك مع مسلحي تنظيم "داعش" في منطقة شابا دارا بالإقليم الواقع بشرق البلاد.