الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينياً من الضفة وغزة

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي تسعة فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم وأصابت صياداً واعتقلت ثلاثة آخرين في غزة.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق، فيما زعم جيش الاحتلال العثور على أسلحة أثناء عمليات تفتيش في الضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قُصْرَة جنوب شرق نابلس وبلدة ميثلون جنوب جنين وشرعت في مداهمة عدة منازل في الحارة الشرقية، وداهمت عدة منازل وشرعت بتفتيشها داخل منطقة خلة المية في مدينة يطا جنوب الخليل وبناية سكنية في منطقة قيزون بمدينة الخليل، كما اقتحمت مدينة قلقيلية ومخيم الأمعري في رام الله وبلدة الزاوية غرب سلفيت.

وفي غزة صدم زورق حربي إسرائيلي الليلة الماضية قارب صيد غرب ميناء رفح على متنه ثلاثة صيادين.

وقال زكريا بكر منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة إن صدم القارب أدى لإصابة صياد جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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