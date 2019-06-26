بومبيو: السلام في أفغانستان على رأس أولوياتنا

التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالرئيس الأفغاني أشرف غني، خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقاً لكابول، أمس الثلاثاء، لمناقشة محادثات السلام الجارية مع طالبان والوضع الأمني قبل الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقررة في سبتمبر.

وقال بومبيو: "نحن متفقون على أن السلام هو على رأس أولوياتنا وأن أفغانستان يجب ألا تستخدم مرة أخرى كمنصة للإرهاب الدولي".

وأشار إلى أن الجانبين جاهزان تقريباً للوصول إلى مسودة توضح التزام طالبان بالانضمام إلى باقي الأفغان في ضمان ألا تصبح الأرض الأفغانية مرة أخرى ملاذاً آمنا "للإرهابيين".

وتوقف بومبيو في كابول وهو في طريقه إلى نيودلهي لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ومسؤولين آخرين.

وتأتي زيارته إلى أفغانستان، التي استمرت حوالي سبع ساعات، قبل جولة سابعة من محادثات السلام بين قادة طالبان والمسؤولين الأميركيين تهدف إلى إيجاد تسوية سياسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً.

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ومن المقرر أن تبدأ الجولة التالية من محادثات السلام في 29 يونيو، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال بومبيو "آمل أن يكون لدينا اتفاق سلام قبل الأول من سبتمبر. هذه بالتأكيد مهمتنا المحددة".

وستركز المحادثات بين واشنطن وطالبان على وضع جدول زمني لسحب القوات التي تقودها الولايات المتحدة من أفغانستان وعلى ضمان طالبان بألا يخطط المتشددون لشن هجمات انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.

وقال بومبيو "بينما أوضحنا لحركة طالبان أننا مستعدون لسحب قواتنا، أريد أن أوضح أننا لم نتفق بعد على جدول زمني للقيام بذلك".

ويوجد في أفغانستان حوالي 20 ألف جندي أجنبي، معظمهم أميركيون، في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي تقودها الولايات المتحدة للتدريب والمساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية. وتشارك بعض القوات الأميركية في عمليات لمكافحة الإرهاب.

وفي مقابل انسحاب القوات الأجنبية، تطالب الولايات المتحدة طالبان بضمان عدم استخدام أفغانستان كقاعدة لهجمات المتشددين.

وعرض الرئيس الأفغاني أيضاً مراراً إجراء محادثات مع طالبان، لكن الحركة تصر على أنها لن تتعامل مباشرة مع حكومة غني.

وقال بومبيو "تتفق جميع الأطراف على أن وضع اللمسات الأخيرة على تفاهم بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بشأن الإرهاب ووجود القوات الأجنبية سيفتح الباب أمام الحوار والتفاوض بين الأفغان"، مضيفاً أن الخطوة التالية تكمن في صميم الجهود الأميركية.

وأضاف "لا ولن نتفاوض مع طالبان نيابة عن الحكومة أو شعب أفغانستان".