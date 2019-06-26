سلطنة عمان تفتح بعثة دبلوماسية في فلسطين على مستوى سفارة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 يونيو 2019 01:10 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الأربعاء، فتح بعثة دبلوماسية جديدة في فلسطين على مستوى سفارة. ‏وجاء في بيان لوزارة الخارجية العمانية على موقعها على الإنترنت: “استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة، وسيتوجه وفد من وزارة الخارجية إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة”. Advertisements المصدر: – العربية.نت

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