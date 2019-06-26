واشنطن: النظام الإيراني مافيا دينية فاسدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 يونيو 2019 01:10 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 يونيو 2019 01:10 مساءً - مشاركة

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أعلن المبعوث الأميركي لإيران براين هوك أن “العقوبات الأميركية حدّت من التمويل الإيراني لحزب الله”. وقال، “حرمنا النظام الإيراني من 50 مليار دولار بفضل العقوبات”.

وأضاف عبر “الحدث”، “إرهاب النظام الإيراني امتد من لبنان إلى اليمن. هذا النظام صدّر العنف والإرهاب في المنطقة”.

وأردف، “انسحابنا من الاتفاق النووي كان ضروريا لمواجهة الأنشطة الإيرانية”، مشدداً على أن “حزب الله وحماس وأذرع إيران في العراق وسوريا تعاني من الأزمات”.

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واعتبر ان “النظام الإيراني هو مافيا دينية فاسدة”، وقال، “تحديد مستقبل إيران السياسي يخص الشعب الإيراني”

المصدر الحدث موقع القوات اللبنانية