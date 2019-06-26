واشنطن: النظام الإيراني مافيا دينية فاسدة

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أعلن المبعوث الأميركي لإيران براين هوك أن “العقوبات الأميركية حدّت من التمويل الإيراني لحزب الله”. وقال، “حرمنا النظام الإيراني من 50 مليار دولار بفضل العقوبات”.
وأضاف عبر “الحدث”، “إرهاب النظام الإيراني امتد من لبنان إلى اليمن. هذا النظام صدّر العنف والإرهاب في المنطقة”.
وأردف، “انسحابنا من الاتفاق النووي كان ضروريا لمواجهة الأنشطة الإيرانية”، مشدداً على أن “حزب الله وحماس وأذرع إيران في العراق وسوريا تعاني من الأزمات”.
واعتبر ان “النظام الإيراني هو مافيا دينية فاسدة”، وقال، “تحديد مستقبل إيران السياسي يخص الشعب الإيراني”
المصدر الحدث موقع القوات اللبنانية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.