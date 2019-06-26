كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة التشيكية تواجه اقتراع بحجب الثقة بسبب فضيحة رئيس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجه الحكومة الائتلافية التشيكية برئاسة رئيس الوزراء الشعبي أندريه بابيس تصويتًا برلمانيًا بحجب الثقة عن مساعدات الاتحاد الأوروبي التي تم تقديمها لإمبراطوريته التجارية السابقة.

طلبت خمسة أحزاب معارضة التصويت، بعد أن خلص تقرير أولي من الاتحاد الأوروبي إلى أن الدعم مساو لتضارب في المصالح لأنه لا يزال يسيطر رسميًا على الشركات.

حركة بابيس الوسطية (نعم) في حكومة أقلية مع حصول الديمقراطيين الاجتماعيين اليساريين علي دعم الحزب الشيوعي. ولديهم ما يكفي من الأصوات لفوز بابيس بتصويت يوم الاربعاء. لكن تعزز الاحتجاجات الهائلة حركة المعارضة التي اندلعت في الشوارع والتي طالبت باستقالة بابيس.

ينفي بابيس ارتكاب أي مخالفات. ويبحث المدعون العامون أيضًا ما إذا كانوا سيحققون مع بابيس بشأن الاحتيال المزعوم المتعلق بأموال الاتحاد الأوروبي في قضية منفصلة.

