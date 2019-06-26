كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ديدي" الصينية توسع شراكتها مع صانعي السيارات "جاك جروب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة ديدي تشوكسينج العملاقة الصينية اليوم الاربعاء انها ستوسع شراكتها مع مجموعة قوانغتشو للسيارات المحدودة (GAC Group) لتشمل مجالات مثل عمليات ركوب الخيل والقيادة الذاتية.

وقال ديدي في بيان -وهي أكبر شركة صينية تعمل في مجال ركوب الخيل- أن مجموعة "GAC" ستعمل على توسيع الأسطول وإدارته وتطوير منتجات جديدة للتنقل والتعاون في مجال القيادة الذكية بما في ذلك تكنولوجيا القيادة المستقلة.

وكانت "GAC Group" من بين 31 من شركات صناعة السيارات وموردي قطع الغيار التي شكلت تحالفًا مع Didi العام الماضي.

وأقامت ديدي مشاريع مشتركة مع وحدة من شركة صناعة السيارات الصينية مجموعة بكين للسيارات وشركة فولكس فاجن الألمانية كجزء من هدفها لتطوير السيارات المصممة خصيصًا لأغراضها.