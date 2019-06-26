كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفريق الفني الصيني يقوم بإجراء أعمال التنقيب عن النفط في نيبال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إدارة المناجم والجيولوجيا النيبالية إنه من المقرر أن يجري فريق مسح جيولوجي صيني إجراء مسح جيولوجي وبترولي وتحديد مواقع لأعمال الحفر لتحديد نوع وكمية الاحتياطي النفطي في نيبال.

وجاء فريق فني من هيئة المسح الجيولوجي الصيني إلى نيبال للقيام بأعمال التنقيب عن النفط وفقًا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين في 28 فبراير من هذا العام في بكين.

كما صرح سومناث سابكوتا المدير العام للادارة لوكالة انباء (شينخوا) بأن "الفريق الصيني سيزور موقعين هما دايلخ وتانسين في مقاطعة كارنالي الغربية والمقاطعة 5 على التوالي، لإجراء الدراسة الفنية كجزء من أعمال الاستكشاف". سيقوم الفريق بزيارة المواقع الأسبوع المقبل.

وحسب القسم، سيقوم الفريق بإجراء مسح جيولوجي وبترولي في كلا الموقعين وتحديد مواقع الحفر في منطقة دايلخ، وقال سودهير راجاوري رئيس وحدة استكشاف النفط في الوزارة "العثور على نقطة الحفر جزء مهم من استكشاف احتياطيات النفط في نيبال. ستتحرك العملية الإضافية تدريجيا".

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حسب القسم، سيتم إجراء أعمال الحفر في المرحلة الثانية وسيتم تحديد نوع وكمية المنتجات البترولية في تقرير يتم تقديمه في المرحلة الثالثة.

وفقا للاتفاق بين الجانبين، سيتم الانتهاء من المهمة في ثلاث سنوات، وقال المسؤولون النيباليون إنه إذا تم تحديد المنتجات البترولية القابلة للتطبيق تجاريا، فسوف يساعد ذلك في النمو الاقتصادي في نيبال وستتحمل الصين تكلفة مشروع الاستكشاف بأكمله.

حيث كانت دايلخ وتانسين من بين المواقع العشرة التي أجرى فيها فريق تقني مشترك من نيبال والصين دراسة جدوى حول منتجات البترول الاستكشافية في مايو 2016.

