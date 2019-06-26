كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انخفاض الاستثمار الأجنبي في فيتنام بنسبة 9.2٪ في 6 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة الاستثمارات الاجنبية الفيتنامية اليوم الاربعاء، أن فيتنام جذبت استثمارات اجنبية قيمتها 18.47 مليار دولار امريكى حتى الان هذا العام، وشهدت انخفاضا على اساس سنوى نسبته 9.2 فى المائة.

وعلى وجه التحديد، قامت فيتنام بترخيص 1723 مشروعًا للاستثمار الأجنبي المباشر بإجمالي رأسمال مسجل بلغ 7.41 مليار دولار أمريكي، وشهدت 628 مشروعًا من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التشغيلية زيادة رأسمالها بمقدار 2.94 مليار دولار أمريكي.

وبين يناير ويونيو، أنفق المستثمرون الأجانب أيضًا 8.12 مليار دولار أمريكي لشراء الأسهم أو المساهمة في رأس المال للشركات الفيتنامية، بارتفاع 98.1 بالمائة على أساس سنوي.

كما تم ضخ من بين رأس المال الأجنبي، 71.2 في المائة في قطاع التصنيع والتصنيع، و7.2 في المائة في قطاع العقارات، و5.7 في المائة في قطاع البيع بالتجزئة والبيع بالجملة.

وفي النصف الأول من هذا العام، كانت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة في الصين أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في فيتنام بقيمة 5.3 مليار دولار أمريكي، تمثل حوالي 28.7 في المائة من إجمالي الاستثمار، تليها كوريا الجنوبية والبر الرئيسي الصيني بـ 2.73 مليار دولار أمريكي و2.29 مليار دولار أمريكي، على التوالي.

