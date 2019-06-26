كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خامنئي: إيران لن تتراجع أمام "الإهانات" والعقوبات الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الزعيم الإيراني الأعلى "آية الله علي خامنئي" اليوم الأربعاء، إن الأمة الإيرانية لن تتراجع في وجه العقوبات الأمريكية "القاسية" و"الشتائم"، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات عليه وعلى كبار المسؤولين الآخرين في البلاد.

ويُذكر أن المسؤولون الأكثر وحشية في حكومة الولايات المتحدة يتهمون إيران ويهينونها.

ونقل موقعه الرسمي على الإنترنت عن خامنئي قوله: "إن الأمة الإيرانية لن تستسلم وتتراجع في وجه هذه الإهانات."