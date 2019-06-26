كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيتنام والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تجارة حرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم الأربعاء، أنه سيتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوربى وفيتنام واتفاقية حماية الاستثمار بين الاتحاد الأوربى وفيتنام فى العاصمة الفيتنامية هانوى.

وذكرت صحيفة فيتنام نيوز اليومية، أنه بعد سريان مفعول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوربى وفيتنام، سيتم رفع أكثر من 99 بالمائة من الرسوم الجمركية على البضائع من الجانبين.

وستقوم فيتنام بإزالة 65 في المائة من رسوم الاستيراد على البضائع من الاتحاد الأوروبي، ستتم إزالة التعريفات المتبقية في العقد القادم.

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نقلت صحيفة يومية تيان فون (بايونير) عن أحدث الأبحاث التي أجرتها وزارة التخطيط والاستثمار الفيتنامية أن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوربى وفيتنام ستساعد الصادرات الفيتنامية إلى الاتحاد الأوروبي على زيادة بنسبة 20 في المائة في عام 2020، ونحو 42.7 في المائة في عام 2025 وحوالي 44.4 في المائة في عام 2030.

وبالإضافة إلى توفير فرص اقتصادية كبيرة، تضمن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوربى وفيتنام أيضًا أن التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة يسيران جنبًا إلى جنب، من خلال وضع أعلى معايير العمل والسلامة وحماية البيئة والمستهلك.

ومن المتوقع أن يوافق البرلمان الأوروبي في نهاية هذا العام أو مطلع العام المقبل على اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية (EVFTA)، التي بدأت في عام 2012 مع اختتام المفاوضات في عام 2015.

