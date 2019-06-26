كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كارني": بنك إنجلترا لن يغير السياسة ما لم يتم تغير في الاتحاد الاوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محافظ بنك إنجلترا مارك كارني، إن بنك إنجلترا سيبحث فقط احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن الصفقة في توقعاتها الاقتصادية إذا قرر رئيس وزراء بريطانيا المقبل ترك الاتحاد الأوروبي دون اتفاق انتقالي.

وقال كارني للمشرعين اليوم الأربعاء، "في حالة تغيير سياسة الحكومة، فإن توقعات بنك إنجلترا ستتغير وفقًا لذلك".

