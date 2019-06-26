كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد بن زايد: الإمارات حريصة على دعم عملية السلام بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قوله إن الإمارات حريصة على دعم عملية السلام بسوريا.

وأضاف "بن زايد"،: "يهمنا أن تكون الممرات البحرية العالمية في حالة سلام دائم"، معربًا عن أمله أن يشهد العام الحالي نهاية الحرب في اليمن وحل الأزمة.

