كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمين العام لـ"الناتو" يصل مقر الحلف لحضور اليوم الأول من اجتماع وزراء الدفاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج إلى مقر الحلف في بروكسل لحضور اليوم الأول للاجتماع الذي استمر يومين لوزراء دفاع الناتو.

يأتي هذا الاجتماع، وسط تزايد العداء بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الحوادث التي شملت إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار وسلسلة من الهجمات على ناقلات النفط في المياه القريبة من إيران، وسط حشد عسكري أمريكي في الخليج.

وتفاقمت العداوة بين البلدين بشكل كبير في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني مرة أخرى في مايو 2018.