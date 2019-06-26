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أكدت بعثة الدعم بقيادة الناتو فى أفغانستان، مقتل جنديين أمريكيين فى أفغانستان اليوم الأربعاء.

وقالت متحدثة باسم بعثة الدعم بقيادة الناتو لوكالة أنباء (شينخوا) عبر الهاتف "يمكنني أن أؤكد مقتل جنديان أمريكيان في أفغانستان".

ولم تقدم المزيد من التفاصيل حول الحادث الذي تسبب في مقتل الجنود، لكن طالبان قالت في بيان إن مسلحيها نصبوا كمينًا للقوات الأمريكية في منطقة سيد آباد بمقاطعة ووردك بأفغانستان وقتلوا جنديين أمريكيين.

ووقع الحادث بعد ساعات من قيام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو بزيارة مفاجئة إلى كابول.

