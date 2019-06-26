كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب "زيلينسكي" الأوكراني يواصل استطلاع الرأي قبل الانتخابات البرلمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الحزب الذي شكله الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، الذي تولى منصبه الشهر الماضي زمام المبادرة في استطلاع للرأي نشر اليوم الأربعاء قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في 21 يوليو.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مجموعة الأبحاث ريتينج في الفترة من 20 يونيو إلى 24 يونيو، أن حزب "زيلينسكي" حظي بدعم 37.3٪ من الناس الذين قالوا إنهم سيصوتون.

وقد حصل حزب زيلينسكي على 36.9٪ في استطلاعه السابق الذي تم في الفترة من 8 إلى 12 يونيو.

ويسيطر على البرلمان المنتهية ولايته الذي طرده زيلينسكي بعد فوزه الساحق في الانتخابات في أبريل، من قبل الموالين لسلفه المهزوم "بترو بوروشينكو" الذي يقوم بحملة على بطاقة مناهضة للفساد مؤيدة لأوروبا، ولكن لا يوجد به مشرعون في الوقت الحالي.

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