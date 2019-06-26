كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 3 مسلحين في هجوم إرهابي بجنوب غرب باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر بيان للجيش أن قوات الأمن في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان أحبطت محاولة إرهابية لمهاجمة مركز للشرطة بقتل ثلاثة مهاجمين اليوم الأربعاء.

وذكرت "إنتر إنت سيرفيسز العلاقات العامة"، الجناح الإعلامي للجيش في البيان عن مقتل رجل شرطة وجرح اثنان آخران خلال تبادل إطلاق النار مع المسلحين في منطقة لورالاي بالمقاطعة.

كما حاول ثلاثة مفجرين انتحاريين استهداف مجمع للشرطة، وهي منطقة أكاديمية وسكنية للشرطة، حيث كان من المقرر إجراء فحص لدخول الطامحين للانضمام إلى قوة الشرطة يوم الأربعاء.

وذكر البيان أن الشرطة قامت بفحص المسلحين عند بوابة الدخول وقتل أحدهم على يد حارس الشرطة عند نقطة الدخول بينما تمكن الاثنان الآخران من الدخول إلى خط الشرطة.

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ووصلت فرقة إضافية من الشرطة والقوات شبه العسكرية إلى الموقع لمواجهة الهجوم وقتلت أحد المسلحين بينما فجر الآخر بعد أن حاصره أفراد الأمن.

حيث تم تطهير المجمع من قبل قوات الأمن بعد عملية تفتيش، تم نقل أفراد الأمن المصابين إلى مستشفى قريب.

ولم تعلن أي جماعة أو فرد عن علاقتها بالمهاجمين حتى الآن.

