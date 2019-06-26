حسمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في مرشحها البديل لعبد الصمد الإدريسي، لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعدما تم الاعتراض على المحامي الشاب من طرف مستشار الملك، عمر عزيمان، الذي اتصل هاتفيا بكل من رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من أجل ذلك.
وعلى الرغم من مطالبة أعضاء الأمانة العامة للحزب سعد الدين العثماني بالبحث في أسباب الاعتراض، سارع الفريق النيابي للعدالة والتنمية إلى اقتراح ثلاثة أسماء جديدة، لتقرر قيادة الحزب في اجتماعها، أول أمس الاثنين، اختيار محمد أمكراز للمنصب من بين الأسماء الثلاثة، التي توصلت بها.
وكان مكتب فريق العدالة والتنمية، في مجلس النواب، اقترح لتعويض الإدريسي كلا من عبد العزيز أفتاتي، ومحمد أمكراز، وعمر بنيطو.
كانت هذه تفاصيل خبر الـPJD يختار “أمكراز” لعضوية الـ CNDH بعد اعتراض على “الإدريسي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.