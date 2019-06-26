العثماني: حريصون على التعاون والتفاعل مع مختلف المؤسسات الدستورية

عبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن حرصه على الاشتغال بمنطق التكامل والتعاون مع مختلف المؤسسات الدستورية في مختلف المجالات.
وفي كلمة، ألقاها في الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية، المنظمة من قبل مجلس المنافسة، وبشراكة مع البنك الدولي، اليوم الأربعاء، حول “دينامية منظومة المنافسة في مغرب منفتح”، شدد رئيس الحكومة على أن حكومته تمد يدها، وتنصت، وتتفاعل مع مختلف المؤسسات الدستورية، كما تتفاعل مع التقارير الصادرة عنها.
وبخصوص مجلس المنافسة، الذي تم، أخيرا، استكمال تعيينات أعضائه، أوضح رئيس الحكومة أن هذه المؤسسة تكتسي أهمية خاصة على اعتبار أن المغرب يسير نحو الانفتاح الاقتصادي، لكنه في المقابل شدد على ضرورة محاربة الاحتكار، ومختلف أنواع المنافسة غير الشريفة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة أهمية رفع مستوى الاقتصاد الوطني والمنافسة، وقال: “لدينا الجرأة الكاملة لاتخاذ الإجراءات اللازمة”، مشيرا إلى أن المغرب لديه تجربة خاصة في هذا المجال، ومستعد لتقاسمها، والاستفادة من تجارب أخرى.
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