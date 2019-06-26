مصر.. مقتل ضابط وستة مجندين في تفجيز بحزام ناسف لدى مسلح!

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، عن مقتل سبعة من عناصر الأمن، هم ضابط وستة مجندين، والقضاء على أربعة مسلحين، خلال التصدي لهجوم، شنه، مساء أمس الثلاثاء، مجموعة من المسلحين على منطقة لتمركز قوات الشرطة جنوب غرب العريش، شمال سيناء.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن مواجهات بين مجموعة من العناصر الإرهابية، التي هاجمت منطقة لتمركز قوات الشرطة جنوب غرب العريش، وقوات الأمن، أسفرت عن مقتل ضابط، و6 مجندين، ومقتل 4 إرهابيين، فجر أحدهم حزاما ناسفا كان يحمله.

وأضافت الوزارة أنه عثر في حوزة العناصر الإرهابية على أحزمة ناسفة، وأسلحة آلية، وقنابل يدوية، مضيفة أن النيابة العامة المختصة فتحت تحقيقا في الحادث.

وتشن قوات الجيش، والشرطة المصرية، منذ فبراير 2018، عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، وتعقب الجماعات الجهادية، خصوصا في شمال سيناء التي شهدت نشاطا مكثفا من مجموعات متطرفة، ومسلحة على مدار السنوات الماضية.