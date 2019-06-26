الجيش الملكي يحدد موعد بدء استعداداته للموسم المقبل

قرر فريق الجيش الملكي لكرة القدم، بدء استعداداته للموسم القادم، الاثنين المقبل، بالمركز العسكري في مدينة سلا، وذلك في انتظار تحديد مكان المعسكر، المقرر أن يخوضه في إحدى المدن المغربية.

ويبدأ معسكر الفريق العسكري، بخضوع اللاعبين للغحوصات الطبية والبدنية، للتأكد من سلامتهم وجاهزيتهم للانخراط في التداريب الجماعية، التي ستكون تحت اشراف عبد الرحيم طاليب المدرب الجديد للنادي، خلفا للإسباني كارلوس ألوس.

وتسعى مكونات “الزعيم” إلى الاستعداد على نحو جيد خلال تحضيرات الفريق للموسم القادم، من أجل الظهور بصورة تليق بتاريخ واسم النادي، الغائب عن منصات التتويج لأكثر من عقد من الزمن.