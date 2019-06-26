سلطنة عمان تقرر فتح سفارة في رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت سلطنة عمان فتح بعثة دبلوماسية جديدة على مستوى سفارة في رام الله.

وكتبت الخارجية العمانية في تغريدة على الحساب الرسمي في "تويتر"، إن وفدا من الوزارة سوف يتوجه إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة.

وبحسب الخارجية العمانية فإن القرار يأتي "استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني".

ولم توضح الخارجية العمانية مستوى تواجدها الدبلوماسي في فلسطين.

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ويتزامن إعلان السلطنة مع انعقاد اليوم الثاني والأخير لمؤتمر المنامة الذي يطرح الجانب الاقتصادي من الخطة الأميريكية للسلام بالشرق الأوسط والمعروفة باسم "صفقة القرن"، في البحرين.

وكانت قد ادعت سلطنة عمان، مؤخرا، أنها تلعب دورا في تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين لحل القضية الفلسطينية.

وكانت قد استضافت العاصمة العمانية، مسقط، في تشرين أول/ أكتوبر 2018 رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حيث اجتمع مع السلطان قابوس بن سعيد.