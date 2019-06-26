شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمجلس الانتقالي بمديرية رخية والان مع التفاصيل

استشهد اليوم الأربعاء المقدم “طالب حسن الحامد” نائب رئيس القيادة المحلية بانتقالي مديرية رخية محافظة حضرموت وقالت مصادر، إن “الحامد” استشهد وهو يواجه مليشيات الحوثي في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية . وأصدرت الدائرة الإعلامية بالمجلس الانتقالي بمديرية رخية، بيانا تلقى "اليمن العربي" نسخة منه .. ننشره كما ورد: بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ( ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل أحياء ولكن لاتشعرون ) Advertisements ببالغ الأسى والحزن تلقى المجلس الانتقالي الجنوبي م /رخية نبأ إستشهاد المقدم طالب حسن الحامد نائب الدائرة الإعلامية بالمجلس الانتقالي م/رخية في منطقة جيزان يدافع عن قبلة المسلمين من المد المجوسي الرافضي وبهذا المصاب الجلل يتقدم المجلس الانتقالي م/رخية بخالص العزاء والموساه إلى ذوي الشهيد ويؤكد على أن الشهيد قد قدم للقضية الجنوبية جل وقته رغم ابتعاده عن الوطن بسبب ظروف عمله سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون. صادر عن الدائرة الإعلامية المجلس الانتقالي م /رخية

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