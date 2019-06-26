شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: حق عودة الفلسطينيين غير قابل للتصرف و لايسقط بالتقادم والان مع التفاصيل

أكدت السعودية أن حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم غير قابل للتصرف، وأنه حق ثابت وراسخ ولا ينقضي بمرور الزمان، ولا يسقط بالتقادم، فضلاً عن أنه حق إنساني وأخلاقي، وقانوني وسياسي كفلته القرارات الدولية.

وجاء ذلك في كلمة مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي، أمام مؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" أمس الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح أن وكالة أونروا، تعمل وفق التفويض الممنوح عبر قرار الجمعية العامة رقم 302 في 1949، على تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، الذين يتجاوزعددهم 5.4 ملايين في مخيمات اللجوء.

وأشار السفير إلى أن معاناة اللاجئين الفلسطينيين تزداد على المستوى الإنساني والاقتصادي والاجتماعي يوماً بعد يوم، بسبب تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، انعدام الأمن الغذائي، والفقر، والتشريد، واليأس، والبطالة في ظل الحصار والممارسات الإسرائيلية غير القانونية على أرض دولة فلسطين المحتل