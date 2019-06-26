صقور التحالف تستهدف تحركات حوثية بحجة

أفادت مصادر أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جديدة على مواقع وتحركات وتجمعات المليشيات الحوثية في محافظة حجة.

وأوضحت المصادر أن المقاتلات شنت غارة على مخازن وتجمعات مليشيا الحوثي في قرية الفرش بمنطقة بني مروان في مديرية حرض بمحافظة حجة.

ولفتت إلى أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف المليشيات الحوثية، إلى جانب هروب أعداد كبيرة منهم من المناطق المستهدفة.

يأتي هذا فيما تواصل المليشيات الحوثية انتهاكاتها للهدنة الأممية في محافظة الحديدة من خلال استهداف مواقع ألوية العمالقة ومنازل المواطنين في مختلف المديريات، فيما تواصل مقاتلات التحالف ضرباتها ضد مواقع الحوثيين في عدة محافظات خاصةً صنعاء وحجة.