شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع التبادل التجاري بين إيران وقطر إلى 5 مليارات دولار والان مع التفاصيل

تضاعفت حجم الصادرات الإيرانية إلى قطر تسع مرات خلال العامين الماضيين، وفق تصريحات مسؤول إيراني.

وتواصل قطر ارتماءها في أحضان النظام الإيراني المأزوم وتتعمق في علاقاتها التجارية والاقتصادية مع طهران، للتغلب على تبعات المقاطعة العربية لها والتي دخلت عامها الثالث أول الشهر الجاري.

ومن أحدث صور هذا التعاون، ما صرح به مسؤول إيراني محلي حيث قال، بأن هناك توقعات بارتفاع التبادل التجاري مع قطر إلى خمسة مليارات دولار، وذلك من خلال الخطط التي تم اتخاذها.

فيما أفاد تقرير إخباري بأن «الخطوط الجوية القطرية» لا تزال واحدة من بين عدد صغير من شركات الطيران التي تسمح لطائراتها بالطيران فوق مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة خاصة بعد إسقاط إيران لطائرة أمريكية من دون طيار، الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن «سعيد زرين فر» مساعد شؤون التنسيق الاقتصادي في محافظة بوشهر، جنوبي إيران، القول أمس الثلاثاء: «قطر هي البلد الأقرب لمحافظتنا، والمسافة القصيرة بين موانئ المحافظة وموانئ قطر زادت من إمكانيات التبادل التجاري والاقتصادي».

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وصرح بأن «حجم الصادرات الإيرانية إلى قطر، تضاعف تسع مرات خلال العامين الماضيين»، مشيراً إلى أن الجانب الأكبر من الصادرات كانت من موانئ بوشهر.

ولم يوضح المسؤول أي بيانات بشأن حجم التجارة بين البلدين حاليا، ولا المدى الزمني المتوقع للوصول إلى التبادل التجاري لهذا المستوى المتوقع.

وكان المدير العام للملاحة البحرية والموانئ في محافظة بوشهر سياوش أرجمند زادة تحدث أمس الأول الاثنين عن استعدادات لتفعيل خط ملاحي بحري بين بوشهر وقطر.

من جهة أخرى، أفاد تقرير إخباري بأن «الخطوط الجوية القطرية» لا تزال واحدة من بين عدد صغير من شركات الطيران التي تسمح لطائراتها بالطيران فوق مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة خاصة بعد إسقاط إيران لطائرة أمريكية من دون طيار الأسبوع الماضي.

ووفقاً لما رصدته وكالة «بلومبيرج» للأنباء عبر موقع «فلايت رادار 24»، المتخصص في تتبع رحلات الطيران، فإن طائرتين قطريتين على الأقل عبرتا من فوق الخليج خلال ساعة واحدة أمس، إلى جانب رحلات لشركات أخرى.

ووفقاً لبلومبيرج فإن الخطوط الجوية القطرية، التي قالت إنها لن تعلق على «أمر سياسي»، لديها مساحة أقل للمناورة بالمقارنة بشركات الطيران الأخرى بسبب حظر تسيير طائراتها في المجال الجوي إلى الغرب أو الجنوب أو الشرق في ظل المقاطعة السعودية الإماراتية البحرينية لها.