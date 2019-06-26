شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاغون: مقتل اثنين من عناصر الجيش الأمريكي في أفغانستان والان مع التفاصيل

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أن اثنين من عناصر الجيش قتلا في أفغانستان. وأضافت الوزارة في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرغ للأنباء، أن اسمي القتيلين لن يتم الكشف عنهما قبل 24 ساعة من إشعار أقاربهما. ولم يتم الكشف عن ملابسات مقتل الجنديين.

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