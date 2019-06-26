شكرا لقرائتكم خبر عن براين هوك: إرهاب النظام الإيراني امتد من لبنان إلى اليمن والان مع التفاصيل

أكد المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك ، أن "إرهاب النظام الإيراني امتد من لبنان إلى اليمن". وبين مسؤول الملف الإيراني في تصريحات لقناة "الحدث"، أن "النظام الإيراني صدّر العنف والإرهاب في المنطقة". وقال هوك "انسحابنا من الاتفاق النووي كان ضروريا لمواجهة الأنشطة الإيرانية". Advertisements وتابع "حرمنا النظام الإيراني من 50 مليار دولار بفضل العقوبات". وأشار إلى أن"حزب الله وحماس وأذرع إيران في العراق وسوريا تعاني من الأزمات". وشدد على أن "تحديد مستقبل إيران السياسي يخص الشعب الإيراني".

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