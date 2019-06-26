شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: سعدت بالحديث بالجمعية الإيطالية حول المتغيرات الدولية والان مع التفاصيل

قال وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، :سعدت بالحديث في الجمعية الإيطالية للمنظمات الدولية حول المتغيرات الدولية وتأثيرها على منطقتنا وطبيعة التحديات الإقليمية".

وأكد قرقاش في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي" توتير" "حضور كبير ونقاش بناء وإيجابي".

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وتابع "فرصة لاستعراض توجهات السياسة الاماراتية أمام هذا الجمع من المختصين والمهتمين".

وكان قرقاش قد كتب:"سعدت بلقائي مع معالي إنزو موافيرو ميلانيزي وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، تحدثنا عن تطوير علاقاتنا الثنائية المتميزة وعن التطورات في المنطقة وأهمية تعزيز الرؤى الإيجابية في ظل طبيعة التحديات التي يشهدها العالم".

وقبلها ذكر في تغريدة سابقة "اجتماع مثمر رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي وحوار مع لجنتي الخارجية والدفاع في المجلس، علاقاتنا المتميزة يدعمها التواصل المستمر حول القضايا الإقليمية وسبل التعاون المشترك".