ضبط مسئول قطري متلبسًا بحضور مؤتمر البحرين رغم معارضة بلاده للمؤتمر

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:39 مساءً, 26 يونيو 2019 م المناطق_الرياض ضبطت عدسات المصورين وزير مالية النظام القطري “علي شريف العمادي” حاضرًا في الصفوف الأولى بمؤتمر “السلام من أجل الازدهار” الذي تنظمه البحرين بالشراكة مع أمريكا.

وكان لافتًا أن قطر تكتمت على حضورها للمؤتمر بينما وجهت إعلامها لشيطنة وتشويه الحاضرين بينما شاركت هي في النهاية بتمثيل رفيع بحجم وزير المالية.

ويأتي الحضور القطري بالرغم من حملتها الإعلامية الواسعة ضد المؤتمر وزعمها بعدم مشاركتها فيه.

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