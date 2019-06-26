عبدالله بن زايد: يهمنا في الإمارات أمن واستقرار ممرات الطاقة

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، التزام الإمارات بالحرفية فيما يتعلق بالتحقيقات في الهجمات على ناقلات النفط قبالة المياه الإقليمية للدولة.

وفي الـ12 من مايو/أيار الماضي، تعرضت 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة.

وخلال مؤتمر صحفي له مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قال الشيخ عبدالله بن زايد، إن الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط في بحر عُمان هي بلا شك عمليات تخريبية، لكن "لا نستطيع توجيه الاتهام لأي دولة فيما يتعلق بتلك الاتهامات".

وأضاف: "يهمنا في الإمارات أن تشهد ممرات الطاقة الأمن والاستقرار والسلام".

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كانت ناقلتان تعرضتا لهجوم في خليج عمان، 13 يونيو/حزيران الجاري؛ الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.

وعبر وزير خارجية الإمارات عن دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، معرباً عن أمله أن يكون العام (2019) هو عام انتهاء الحرب هناك.

وذكر: "أمل الإمارات في أن يسود الحل السياسي باليمن، ندعم ونشجع كافة الأطراف اليمنية للوصول إليه".

وفيما يتعلق بالملفين السوري والليبي، أكد الشيخ عبدالله بن زايد حرص الإمارات دعم عملية السلام في سوريا، وكذلك جهود المبعوث الأممي لحل الأزمة في طرابلس.

وشدد على أن هناك اهتماماً كبيراً لتطوير علاقات الإمارات مع روسيا.