ولي العهد السعودي لرئيس كوريا الجنوبية: شراكتنا استراتيجية

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، الأربعاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس كوريا الجنوبية وولي العهد السعودي، بالقصر الأزرق الرئاسي، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة سيؤول.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع استعرض أيضا مستجدات الأحداث والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعبر ولي العهد السعودي خلال الاجتماع عن شكره لـ"مون" على مشاعره الترحيبية في كوريا الجنوبية التي تعكس العلاقة التاريخية العريقة المتأصلة في الروابط المتينة بين الشعبين.





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وقال: "تمثل شراكتنا الاستراتيجية فرصة لتحقيق قيمة مضافة للبلدين لدعم وتنمية القدرات والتعاون حيث يتمتع بلدانا بشراكة استراتيجية في العديد من مجالات التعاون؛ منها السياسية والأمنية والدفاع والاقتصاد والشؤون الثقافية والاجتماعية".

وأشار إلى علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين منذ بداية العلاقات الدبلوماسية بينهما، مؤكدا أن المملكة دولة رئيسة في الشرق الأوسط، وحريصة على تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سيؤول.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية في مستهل زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس مون جاي إن.





وتقدم رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك-يون مستقبلي ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى مطار القاعدة الجوية بعاصمة كوريا الجنوبية سيؤول.

كما كان في استقبال ولي العهد السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا الجنوبية رياض المباركي، والمحلق العسكري السعودي لدى كوريا الجنوبية العميد خالد الطخيس، وأعضاء السفارة.