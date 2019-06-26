خسائر طهران وانهيار حزب أردوغان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"، ليوم الأربعاء 26 من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تقرأون، موقع إيراني: عقوبات ترامب ستكبد طهران خسائر فادحة، حزب أردوغان ينهار.. انشقاق 80 نائبا برلمانيا، "الوفاق" الليبية تعترف: وتركيا أكبر داعمين لمليشيا طرابلس، سودانيون يحتشدون في الكونجرس لفضح بقايا الإخوان، رئيس وزراء اليمن عن اصطياد زعيم داعش: يتوج جهودا جبارة، مصر تبدأ محاكمة الإرهابي هشام عشماوي.

أما في الاقتصاد تطالعون: عقوبات إيران تهبط بالأسهم الأوروبية لليوم الثالث، حكومة أردوغان ترفع الأسعار بعد فشلها في انتخابات إسطنبول، قمة ترامب وشي التجارية.. "أوساكا" تنتظر إعلان حسن النوايا، النفط يرتفع مدعوما بتوقعات انخفاض المخزون الأمريكي.

وإلى الملاعب تجدون: بوفون يقترب من العودة إلى يوفنتوس.

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وفي الفن تقرأون: كوميديا سعد وهنيدي ورمزي إلى أين؟ النقاد يجيبون

والمنوعات: حل سحري.. القهوة تطرد بعوض الصيف من البيوت.

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