قتيل في هجوم لطالبان على مقر للشرطة الباكستانية

قال مسؤولون أمنيون إن شرطيا قُتل وأصيب 5 أشخاص، الأربعاء، إثر اشتباكات مع عناصر من حركة طالبان، جنوب غربي باكستان.

ونقلت رويترز عن مسؤولين قولهم إن 3 عناصر من طالبان يرتدون سترات ناسفة، حاولوا اقتحام مجمع للسكن والتدريب للشرطة، في إقليم بلوخستان المضطرب بجنوب غرب البلاد، قبل أن يمنعهم الحراس عند المدخل.

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ووفق المصدر نفسه، انتشر أفراد الشرطة عند البوابة وقتلوا أحد الانتحاريين.

في هذه الأثناء، أفاد الضابط بالشرطة الباكستانية الكبير عبدالرحمن لوني، بأن الانتحاريين الآخرين فجّرا نفسيهما داخل المجمع، ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 5 أشخاص نقلوا إلى المستشفى.



بدورها، أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم، في بيان أُرسل للصحفيين.

ويضم المجمع مساكن لرجال الشرطة ومنشآت تدريبية ويقع تحت حراسة مشددة في إقليم تكثر فيه الهجمات التي تستهدف مسؤولي الأمن.