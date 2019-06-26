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بومبيو يجري محادثات مع رئيس وزراء الهند في نيودلهي

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الأربعاء (26 يونيو حزيران) لإجراء محادثات بشأن قضايا التجارة والدفاع التي أحدثت توترا في العلاقات بين البلدين.

واجتمع بومبيو مع مودي بمقر إقامة رئيس الوزراء قبيل اجتماع مع وزٍير الخارجية سوبراهمانيام جايشانكار. ومن المقرر أن يعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثاتهما الثنائية في وقت لاحق اليوم.

قبل أيام من زيارة بومبيو، رفعت الهند الرسوم الجمركية على 28 سلعة أمريكية بعد أن سحبت واشنطن منها مزايا تجارية.

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وعلاقات الهند متوترة أيضا مع روسيا وإيران اللتين تخضعان لعقوبات أمريكية.

وبسبب الضغط الأمريكي توقفت الهند عن شراء النفط من إيران وهي واحدة من أكبر مورديها. وصعدت الولايات المتحدة الضغط أيضا على الهند كي لا تمضي قدما في شراء منظومة صواريخ إس-400 أرض جو من روسيا.

ومن المقرر أن يختتم بومبيو جولته بكلمة عن السياسة يلقيها في السفارة الأمريكية مساء اليوم الأربعاء قبل أن يسافر متوجها إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.