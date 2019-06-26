شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية المصرية»: مقتل 7 من أفراد الشرطة و4 مسلحين في العريش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (القاهرة)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم عن استشهاد ضابط و6 أفراد من القوات الأمنية خلال عملية التصدي لهجوم مسلح قامت به مجموعة من العناصر الإرهابية في جنوب غرب العريش بشمال سيناء الليلة الماضية.

وأوضحت الداخلية في بيان لها اليوم إن مجموعة من العناصر الإرهابية قامت بمهاجمة منطقة تمركزات قوات الشرطة بجنوب غرب العريش بشمال سيناء، وتصدت لها القوات وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط و«6» مجندين، ومصرع «4» من تلك العناصر،فيما انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله وتم العثور بحوزتهم على (أحزمة ناسفة - أسلحه آلية - قنابل يدوية) وأنه يتم مطاردة العناصر المسلحة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية في الحادثة.