هيونداي وأرامكو السعودية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة الهيدروجينية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت شركة هيونداي موتور - كبرى شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية - اليوم الأربعاء عن توقعيها لاتفاق أولي مع شركة النفط الوطنية السعودية أرامكو، للتعاون في مجال الطاقة الهيدروجينية.
ذكرت الشركة الكورية في بيان أن نائب رئيس مجلس إدارة شركة هيونداي موتور "تشونغ إيسون" وقع يوم أمس الثلاثاء مذكرة تفاهم مع أحمد عبد الله السعدي نائب الرئيس الأول للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، سعيا لتحقيق شراكة استراتيجية في مجال الطاقة الهيدروجينية والمواد غير المعدنية المتقدمة وتكنولوجيا المستقبل.
وقال "تشونغ" في البيان إن "التعاون بين هيونداي وأرامكو السعودية سيسرع من التقدم نحو مجتمع يعمل بالهيدروجين من خلال تسهيل بناء بنية تحتية قوية لاستخدام الهيدروجين والسيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني."
وبموجب الشراكة التي تم الاتفاق عليها حديثا، ستتعاون الشركتان في خلق بنية تحتية لشحن الهيدروجين في كوريا الجنوبية وتزويد السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني في المملكة العربية السعودية.
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