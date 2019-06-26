علامة: كلفة الفاتورة الصحية المرتفعة لها مردود سلبي على الاقتصاد والسياحة

أكّد عضو لجنة الصحة النيابية النائب فادي علامة، ان "الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء اقرت بقانون في ال 2015، وحتى يومنا هذا لم تشكل الهيئة الناظمة لتنفيذ القانون، ونحن اضعنا 9 اشهر من العمل التشريعي قبل تشكيل الحكومة، واضاعة الوقت مستمر اليوم"، مشيرا الى "تكليف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لجنة لمتابعة القاونين برئاسة النائب ياسين جابر،" كاشفا ان "هناك حوالي 52 قانون ينقصها مراسيم تطبيقية لتنفذ، وتحتاج لاليات تطبيق".
وشدّد علامة في حديث اذاعي، على "ان المسؤولين ليسوا واعين على ارتفاع كلفة الفاتورة الصحية جراء التلوث وعدم الاهتمام بسلامة الغذاء، وهي لها مردود سلبي على الصعيد الاقتصادي والسياحي وفاتورتها غالية على الجانب الاستشفائي،" مشيرا الى "ان بري كان اكد ان سيكون هناك جلسات شهرية في مجلس النواب لمحاسبة ومساءلة الحكومة، اما الوعي فأساسي عند المواطنين، وعلى المستهلك حماية نفسه وعائلته، اما الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء فيجب ان تشكل صلة وصل بين المستهلك وكل الوزارات المعنية".
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