علامة: كلفة الفاتورة الصحية المرتفعة لها مردود سلبي على الاقتصاد والسياحة

أكّد عضو ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​فادي علامة​، ان "الهيئة الوطنية ل​سلامة الغذاء​ اقرت بقانون في ال 2015، وحتى يومنا هذا لم تشكل الهيئة الناظمة لتنفيذ القانون، ونحن اضعنا 9 اشهر من العمل التشريعي قبل تشكيل ​الحكومة​، واضاعة الوقت مستمر اليوم"، مشيرا الى "تكليف رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​، لجنة لمتابعة القاونين برئاسة النائب ​ياسين جابر​،" كاشفا ان "هناك حوالي 52 قانون ينقصها مراسيم تطبيقية لتنفذ، وتحتاج لاليات تطبيق".

وشدّد علامة في حديث اذاعي، على "ان المسؤولين ليسوا واعين على ارتفاع كلفة الفاتورة الصحية جراء ​التلوث​ وعدم الاهتمام بسلامة الغذاء، وهي لها مردود سلبي على الصعيد الاقتصادي والسياحي وفاتورتها غالية على الجانب الاستشفائي،" مشيرا الى "ان بري كان اكد ان سيكون هناك جلسات شهرية في ​مجلس النواب​ لمحاسبة ومساءلة الحكومة، اما الوعي فأساسي عند المواطنين، وعلى المستهلك حماية نفسه وعائلته، اما الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء فيجب ان تشكل صلة وصل بين المستهلك وكل الوزارات المعنية".