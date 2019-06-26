لفت النائب ​فريد هيكل الخازن​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "اليوم سننتخب أعضاء ​المجلس الدستوري​ بمعزل عن نزاهة بعضهم"، مركّزًا على أنّ "صفقة محاصصة سياسيّة بامتياز تأتي بأعلى مرجعيّة قضائيّة في ​لبنان​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فريد الخازن: صفقة محاصصة سياسية بإمتياز تأتي بأعلى مرجعية قضائية في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.