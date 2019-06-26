توقيف شخص لإقدامه على التحرش بفتاة في العباسية

اوقفت دورية من ​مفرزة إستقصاء الجنوب​، في محلة ​القاسمية​، اللبناني م.ف (خمسون عاما) من بلدة المروانية، بعد أقل من 24 ساعة على إقدامه ب​التحرش​ بفتاة بالقرب من ​مستشفى​ جبل عامل - ​العباسية​ - صور وقيامه بتصرفات منافية للحشمة ومحاولة إجبارها على الصعود في سيارته. وتم تسليمه الى فصيلة درك العباسية لإجراء المقتضى القانوني.

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