رئيس إتحاد بلديات منطقة البترون: اخماد النيران المندلعة في مكب وادي إده

أكد رئيس إتحاد بلديات منطقة البترون ​مرسيلينو الحرك​ أن "فرق العمل وآليات الشركة المتعهدة تمكنت من محاصرة النيران التي اندلعت في مكب وادي إده بسبب الانبعاثات ​الغازية​ التي تحصل مع ارتفاع ​درجات الحرارة​ على أن يعود العمل الى المكب خلال ساعات الى وضعه الطبيعي بعد انتهاء أعمال نقل الاتربة والردميات لطمر أكوام ​النفايات​ وترسبات الحريق."

واوضح الحرك أن "المكب عمره حوالى الخمسين عاما وهو يستوعب نفايات قرى بلدات ​قضاء البترون​ ومع تزايد كميات النفايات حصلت الانبعاثات التي تسببت ب​اندلاع حريق​ عطل العمل في المكب. وعلى الفور كلفنا الشركة المتعهدة العمل على ​القضاء​ على الحريق وتمت المباشرة بالردم ليصار الى إعادة فتح المكب أمام ​شاحنات​ النفايات من قرى وبلدات المنطقة."