أكد رئيس إتحاد بلديات منطقة البترون مرسيلينو الحرك أن "فرق العمل وآليات الشركة المتعهدة تمكنت من محاصرة النيران التي اندلعت في مكب وادي إده بسبب الانبعاثات الغازية التي تحصل مع ارتفاع درجات الحرارة على أن يعود العمل الى المكب خلال ساعات الى وضعه الطبيعي بعد انتهاء أعمال نقل الاتربة والردميات لطمر أكوام النفايات وترسبات الحريق."
واوضح الحرك أن "المكب عمره حوالى الخمسين عاما وهو يستوعب نفايات قرى بلدات قضاء البترون ومع تزايد كميات النفايات حصلت الانبعاثات التي تسببت باندلاع حريق عطل العمل في المكب. وعلى الفور كلفنا الشركة المتعهدة العمل على القضاء على الحريق وتمت المباشرة بالردم ليصار الى إعادة فتح المكب أمام شاحنات النفايات من قرى وبلدات المنطقة."
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس إتحاد بلديات منطقة البترون: اخماد النيران المندلعة في مكب وادي إده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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