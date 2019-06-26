النشرة: مجلس النواب صدق مشروع قانون يتعلق بالتنيظم الإداري

ذكرت مراسلة "النشرة" في ​المجلس النيابي​ بأنّ "المجلس صدق مشروع قانون يتعلّق بالتنظيم الإداري، وأحال إلى اللجان المختصّة مشروع قانون يتعلّق بتنظيم ممارسة الـ"كيروبراكتيك" في ​لبنان​".

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