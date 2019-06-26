شدّد رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "بمحاصصة أعضاء المجلس الدستوري، يحاولون القضاء على آخر مرجع مؤسّساتي للشعب اللبناني ونوابه المعارضين".
وكانت قد بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، لانتخاب أعضاء المجلس الدستوري.
كانت هذه تفاصيل خبر الجميل: بمحاصصة أعضاء المجلس الدستوري يحاولون القضاء على آخر مرجع مؤسساتي للشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.