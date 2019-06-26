الجميل: بمحاصصة أعضاء المجلس الدستوري يحاولون القضاء على آخر مرجع مؤسساتي للشعب

شدّد رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "بمحاصصة أعضاء ​المجلس الدستوري​، يحاولون القضاء على آخر مرجع مؤسّساتي للشعب اللبناني ونوابه المعارضين".

وكانت قد بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، لانتخاب أعضاء المجلس الدستوري.