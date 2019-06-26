منظمة العفو الدولية: لبنان يخذل ضحايا التعذيب بتأخيره تطبيق القانون

أعلنت ​منظمة العفو الدولية​ بمناسبة اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب إنه يجب على السلطات ال​لبنان​ية أن تنهي تقاعسها في تنفيذ إصلاحات أساسية بهدف ضمان عدم إفلات مرتكبي التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة السيئة من العدالة.

وكانت السلطات اللبنانية قد تقاعست مراراً وتكراراً في تطبيق القانون الوطني لمناهضة التعذيب (القانون رقم 65) منذ سريان مفعوله في شهر تشرين الأول؛ إذ إن ​الحكومة​ لم تصدر بعد مرسوم تعيين أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة وطنية مستقلة مفوضة للتحقيق في مزاعم التعذيب ومراقبة ظروف الاحتجاز.

وفحصت منظمة العفو الدولية بالتفصيل ثمان ​حالات​ تعرّض أصحابها للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز في لبنان، وحدثت كلها بعد دخول قانون مناهضة التعذيب حيز التنفيذ. وقد راجعت منظمة العفو الدولية السجلات الطبية، وتحدثت مع ضحايا التعذيب، وأفراد أسرهم، ومحامين، وناشطين مؤسسين في ​المجتمع المدني​ المختصّ في مناهضة التعذيب، وأعضاء في لجنة ​الأمم المتحدة​ لمناهضة التعذيب كما في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف درس تفاعل الحكومة مع القضايا.

وأكّدت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، أن "التقاعس الجماعي للسلطات اللبنانية في ضمان تطبيق قانون 2017 لمناهضة التعذيب على أرض الواقع يبعث برسالة مفادها بأن ​قوى الأمن​ التي ترتكب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة تعتبر نفسها فوق القانون وبالتالي لن تواجه العدالة". وأضافت أن "السلطات اللبنانية يجب أن تضمن ترجمة التعهّدات الملزِمة للبنان قانوناً إلى أفعال ملموسة. وكخطوة فورية، ينبغي على الحكومة أن تصدر مرسوماً لتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب".مؤكدة ان

وشددت معلوف على ان "الروايات المروعة عن التعذيب في مراكز الاحتجاز في مختلف أنحاء لبنان تذكّرنا وبشدة بالحاجة الملحة إلى التصدي لمثل هذه الانتهاكات المستمرة، بما في ذلك ​القضاء​ على ظاهرة الإفلات من العقاب على نطاق واسع، وهو المناخ الذي يسمح لهذه الانتهاكات أن تتواصل.

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ومن واجب لبنان، بصفته مُوقِّعاً منذ العام 2008 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، أن ينشئ، في غضون سنة من تصديقه عليه، هيئةً مستقلةً مخوّلة زيارة أماكن الاحتجاز بهدف الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. في جميع الحالات التي وثَّقتها منظمة العفو، ذكر ضحايا التعذيب بوضوحٍ أمام القاضي الذي نظر قضاياهم أن اعترافاتهم انتُزِعت منهم تحت الإكراه. بيد أن لم يفتح أي قاض أو نائب عام فتح تحقيقاً في هذه الادعاءات، على الرغم من أن قانون مناهضة التعذيب ينصّ على ضرورة التحقيق في مثل هذه الادعاءات في غضون 48 ساعة من ورودها.

ورفَع ضحيتان من مجموع ثماني ضحايا استجوبتهم منظمة العفو دعوتين قضائيتين بموجب قانون مناهضة التعذيب. غير أن الادعاء أرسل إحداهما إلى جهاز الأمن المتهم بالتعذيب في تضاربٍ للمصالح يتعارض مع القانون رقم 65، في حين تواجه القضية الأخرى مماطلة من قبل السلطات.

وتُقدِّم الشهادات المدلى بها أدلة على أن حالات التعذيب وغير من ضروب المعاملة السيئة لا تزال قائمة في مختلف فروع أجهزة الأمن اللبناني: استخبارات الجيش اللبناني (التابعة لوزارة الدفاع)؛ وأمن الدولة (تحت إمرة المجلس الأعلى للدفاع)؛ وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي؛ وفرع المعلومات في المديرية العامة للأمن العام (كلاهما يتبع لوزارة الداخلية والبلديات).

ووصف عدد من ضحايا التعذيب كيف أنهم تعرضوا للضرب المبرح بما في ذلك ضربهم بخراطيم المياه الغليظة والسلاسل المعدنية وصعقهم بصدمات كهربائية في أنحاء جسمهم بما في ذلك أعضائهم التناسلية، وتعليقهم لفترات طويلة في أوضاع مجهدة، وتشقيق عظام أصابعهم، وصفعهم أو لكمهم بعنف على الوجه، الرأس والجسم. كما قال عدد من الضحايا إنهم تعرضوا للشتم أو التهديد باستخدام العنف الجنسي ضدهم وضد نساء في عائلاتهم.