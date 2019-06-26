أحمد الحريري: الخطاب الوطني يجب ان يكون سيد الموقف في المرحلة المقبلة

أكد امين عام تيار المستقبل ​احمد الحريري​ أن "الخطاب الوطني يجب ان يكون سيد الموقف في المرحلة المقبلة اذا كنا نريد ان نضع البلد على السكة الصحيحة ونتابع مسيرة التوجه العام التي بدء بها رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ منذ اعتماد ​سياسة​ مد اليد".

وفي تصريح له بعد لقائه مفتي ​الجمهورية​ ​عبد اللطيف دريان​ إعتبر الحريري ان "موضوع ​التعيينات​ اصبح على نار لا حامية ولا باردة بل بالنصف ولكن يوجد توافق على أن بعض التعيينات اصبح البت بها ملحا جداً لأنها تعنى مباشرة ببعض المساعدات والأموال التي سوف تأتي من ​مؤتمر سيدر​ ويجب ان لا نتأخر فيها وسوف تطرح قريباً جداً وهناك بعض التعيينات سوف تكون في مرحلة مقبلة وأخرى اقل أهمية الى مرحلة اخرى. وفي اجتماع ​مجلس الوزراء​ سيتم بحث هذه الخطة ونرى ما سينج على اثرها".