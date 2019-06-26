كنعان: انتظام المالية العامة يتطلب قطوعات الحسابات وإحالة الموازنة بموعدها الدستوري

شدّد رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، على أنّ "انتظام ​المالية العامة​ يتطلّب قطوعات الحسابات وإحالة الموازنة في موعدها الدستوري، وهذا اكبر إصلاح مطلوب".

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