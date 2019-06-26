الحريري: الحكومة ضد صفقة القرن ودستورنا يمنع التوطين

اعرب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، في مداخلة له خلال ​الجلسة التشريعية​، عن استغرابه من أن "هناك من يشكك بموقف ​الحكومة​ من ​صفقة القرن​"، مشددا على أن "الحكومة ضد هذه الصفقة ودستورنا يمنع ​التوطين​".

ورأى الحريري "أننا نحب أن نزايد على بعضنا البعض، والحكومة مكونة من كافة المكونات السياسية وموقفها كموقف رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​"، مؤكدا أن "موقف ​لبنان​ مع ال​فلسطين​يين، وفلسطين موجودة بوجدان كل اللبنانيين والعرب ولا أحد يشكك بموقف ​الدولة​"، متسائلا: "لماذا المزايدات والتشكيك ببعضنا؟".

ولفت الى "أننا جميعاً مسؤولون عن الدين العام الذي وصل إلى 90 مليار ​دولار​، فكحكومة ومجلس نواب أي قرض أو موازنة تحصل بموافقة الجميع"، مشيرا الى "أننا كلنا في مركب واحد ونحاول ايجاد حلول للخروج من الأزمة الإقتصادية".

وتطرق الحريري الى انتخابات ​المجلس الدستوري​، معربا عن استغرابه من "الكلام عن صفقات لانتخاب أعضاء المجلس"، مضيفا: "في أي دولة أخرى هناك حزبي يساري وآخر يميني، لماذا نخترع أشياء جديدة وكأن هناك صفقة".

وأوضح أن "هناك أسماء ترشحت والإعلام تحدث عنها منذ 10 أيام والأسماء معروفة، ومجلس الوزراء مكوّن من عدة أفرقاء فلماذا يقال صفقات؟"، نافيا أن يكون هناك صفقة.